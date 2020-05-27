В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 296 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/dc51e9c2-9fe9-11ea-8134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России около 296 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию нового типа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением в России остаются 296 тыс. человек, — говорится в сообщении.

Всего в РФ с начала эпидемии было проведено более 9,4 миллиона тестов на выявление вируса. За минувшие сутки сделано 255 тысяч исследований.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что массовое тестирование жителей Москвы на антитела к коронавирусу носит как теоретический, так и сугубо практический характер. С помощью скрининга учёные смогут продвинуться в решении вопроса о формировании иммунитета при инфекции и не только.

Как писал NEWS.ru, ещё 5839 московских пациентов с диагностированным ранее коронавирусом справились с болезнью и общее число выздоровевших в столице достигло 67 458 человек, сообщила заммэра Анастасия Ракова.