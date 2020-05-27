В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с COVID-19 в Москве контролируемой

https://static.news.ru/photo/c0abe9e8-9ff3-11ea-b05d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Среди всех российских регионов ситуация с коронавирусом в Москве остаётся самой напряжённой, но она полностью контролируема. Об этом сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

Ситуация в городе самая напряжённая из всех регионов, — цитирует РИА Новости Андрееву.

Она пояснила, что исходя из мировой практики были сформированы четыре основные фазы распространения коронавируса. Первая — когда вирус не зарегистрирован на территории страны, вторая — когда регистрируются единичные случаи, третья — фиксируются завозные случаи и четвёртая — когда наблюдается масштабное распространение инфекции.

До четвёртой фазы мы не дошли и не дойдём, потому что на сегодняшний день ситуация полностью контролируемая, — подчеркнула Андреева.

Как писал NEWS.ru, Елена Андреева заявила, что Москва готова к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

За минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 2140 человек в Москве. По данным оперштаба, всего с начала пандемии в столице выявили 171 443 случая заражения COVID-19. 5839 человек за прошедшие сутки выздоровели и были выписаны из больниц. Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве составляет 67 458 человек.