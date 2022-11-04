Пушилин заявил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского Пушилин заявил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского в ДНР

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Денис Пушилин

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы продвинулись в направлении Майорска и Первомайского. Он в видеообращении, размещенном в Telegram, предположил, что первый населенный пункт будет вскоре освобожден.

Я думаю, очень скоро Майорск будет освобожден. Также удачно отрабатывает 11-й полк «Сомали» по направлению Первомайского, — рассказал руководитель республики.

Майорск расположен к северу от Горловки. Там ВСУ устроили мощный укрепрайон, из которого постоянно обстреливали артиллерией Горловку.

Ранее Денис Пушилин заявил, что российские войска отодвигают линию соприкосновения в ДНР. По его словам, успехи имеются практически по всей линии фронта. Это лишает украинских военных возможности безнаказанно обстреливать населенные пункты ДНР, пояснил он.