Пулеметчики частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» осуществляют блокировку перемещения групп бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Артемовска, сообщает РИА Новости. На опубликованных агентством кадрах российские силы ведут стрелковый бой с противником.
На видео видно, как группа украинских военнослужащих попыталась перебежать в соседнее здание в частном секторе города. Одному бойцу удалось скрыться, однако второго заметил пулеметчик ЧВК «Вагнер» и ликвидировал. На кадрах видно еще одного украинского военнослужащего — он едва успевает уклониться от выстрелов.
Ранее военкоры сообщили, что бойцы «Вагнера» начали интенсивное наступление на позиции ВСУ на юге Артемовска. Российские силы активно продвигаются вдоль улиц Геологов и Корсунского, поддерживаемые массированными артиллерийскими ударами.
20 марта американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Украина — умирающий пациент, над которым издевается Запад по требованию Вашингтона. Он добавил, что конфликт не заканчивается, так как западные страны продолжают активно поставлять Киеву вооружения — такие действия, по его мнению, «бессердечны и жестоки».