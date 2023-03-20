Пулеметчики ЧВК «Вагнер» выдавливают бойцов ВСУ с юга Артемовска Пулеметчики ЧВК «Вагнер» блокируют перемещение групп бойцов ВСУ на юге Артемовска

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Пулеметчики частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» осуществляют блокировку перемещения групп бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Артемовска, сообщает РИА Новости. На опубликованных агентством кадрах российские силы ведут стрелковый бой с противником.

На видео видно, как группа украинских военнослужащих попыталась перебежать в соседнее здание в частном секторе города. Одному бойцу удалось скрыться, однако второго заметил пулеметчик ЧВК «Вагнер» и ликвидировал. На кадрах видно еще одного украинского военнослужащего — он едва успевает уклониться от выстрелов.

Ранее военкоры сообщили, что бойцы «Вагнера» начали интенсивное наступление на позиции ВСУ на юге Артемовска. Российские силы активно продвигаются вдоль улиц Геологов и Корсунского, поддерживаемые массированными артиллерийскими ударами.

20 марта американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Украина — умирающий пациент, над которым издевается Запад по требованию Вашингтона. Он добавил, что конфликт не заканчивается, так как западные страны продолжают активно поставлять Киеву вооружения — такие действия, по его мнению, «бессердечны и жестоки».