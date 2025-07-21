Простоявший всю ночь на подоконнике мужчина попал на видео В Обнинске мужчина уже 15 часов стоит на подоконнике восьмого этажа

В Обнинске мужчина уже 15 часов стоит на подоконнике восьмого этажа, передает Telegram-канал РЕН ТВ. Предположительно, у молодого человека проблемы с психикой.

На видео, опубликованном каналом, мужчина стоит на подоконнике и держится за оконную раму. Сообщается, что 24-летний мужчина родом из Узбекистана, он жил с родителями на съемной квартире. Несколько дней назад старшие родственники вернулись на родину, молодой человек должен был поехать с ними. Узнав, что родители собираются его женить, он сбежал.

Позже молодой человек вернулся в съемное жилье, заперся там и перестал выходить на связь. Сейчас с ним ведут переговоры.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах 16-летняя девушка погибла, выпав с седьмого этажа жилого дома. Очевидцы слышали пронзительный крик и удар о землю. Девушка упала рядом с проходившими в тот момент под окнами школьниками.

До этого стало известно, что в Москве шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже. Ее экстренно госпитализировали. По данным следствия, ребенок остался без контроля и смог забраться на подоконник. Москитная сетка не выдержала веса ребенка, и девочка сорвалась.