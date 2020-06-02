Прокуратура Амурской области проверит действия областного отделения ПФР

https://static.news.ru/photo/f52dbce8-a4f6-11ea-8894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Прокуратура Амурской области проведёт проверку по факту сообщений, что областное отделение Пенсионного фонда России (ПФР) требовало у ветеранов вернуть выплаты ко Дню Победы.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Ранее в СМИ появились публикации о том, что областное отделение ПФР обратилось к проживающим в регионе ветеранам пограничного конфликта на острове Даманском с требованием вернуть праздничные единовременные выплаты.

Надзорное ведомство даст оценку действиям областного отделения ПФР. Если информация о требованиях вернуть выплаты подтвердится, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее, как передавал NEWS.ru, уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова выступила с предложением ввести штрафы для сотрудников ПФР за нецелевое использование материнского капитала.