Прокуратура Амурской области проверит действия областного отделения ПФР

Прокуратура Амурской области проведёт проверку по факту сообщений, что областное отделение Пенсионного фонда России (ПФР) требовало у ветеранов вернуть выплаты ко Дню Победы.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Ранее в СМИ появились публикации о том, что областное отделение ПФР обратилось к проживающим в регионе ветеранам пограничного конфликта на острове Даманском с требованием вернуть праздничные единовременные выплаты.
Надзорное ведомство даст оценку действиям областного отделения ПФР. Если информация о требованиях вернуть выплаты подтвердится, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее, как передавал NEWS.ru, уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова выступила с предложением ввести штрафы для сотрудников ПФР за нецелевое использование материнского капитала.
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