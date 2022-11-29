Прокачка газа из Краснодарского края в Крым будет приостановлена «Коммерсант»: газоснабжение электростанций в Крыму остановят на три дня из-за технических работ

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look press

Прокачка газа в Крым с территории Краснодарского края может остановиться на три дня с 29 ноября, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Будет временно приостановлено газоснабжение крупнейших электростанций региона, розничные потребители не будут затронуты.

Представители крупнейшего потребителя газа в Крыму — «Технопромэкспорта», который владеет газовыми электростанциями на полуострове, заявили, что газоснабжающая организация уведомила их о прекращении подачи газа на две ТЭС в ближайшие дни. Причины, по словам собеседника газеты, связаны с техническим работами. В газопровод будет производиться врезка компрессорной станции. Она должна компенсировать падение собственной добычи на полуострове и обеспечить резерв для поставок в Херсонскую область, отмечает издание.

Крупнейшие потребители газа в Крыму — Балаклавская и Таврическая ТЭС на 940 МВт. Они временно перейдут на дизтопливо.

По данным издания, годовое потребление газа в Крыму составляет около 2 млрд кубометров. Также через полуостров снабжается газом контролируемая РФ часть Херсонской области.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее заявил, что Запорожская область была подключена к единой газотранспортной системе России. Он подчеркнул, что первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск. По его словам, газоснабжение также восстановили в 35 жилых домах. Доступ к отоплению получили уже три тысячи жителей Запорожья.