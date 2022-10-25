Запорожскую область подключили к газотранспортной системе России

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Запорожская область была подключена к единой газотранспортной системе России, заявил член местной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов. В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск. По его словам, газоснабжение также восстановили в 35 жилых домах. На текущий момент доступ к отоплению получили уже три тысячи жителей Запорожья.

Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ. Газ подается на котельные и предприятия города. Централизованное газоснабжение уже восстановлено в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домах. В тепле уже находится три тысячи жителей города. Работы по восстановлению газоснабжения только начались, — заявил Рогов.

По его словам, после запуска нового газопровода газ из Бердянска будет подан в Мелитополь и другие населенные пункты области.

Ранее председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что прокладка газопровода из ДНР в Запорожскую область будет завершена к началу октября. В первых числах октября в регионе должен был начаться отопительный сезон.