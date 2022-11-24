Профессор: продажа российского вина онлайн сделает его доступнее Профессор Качалов: продажа российского вина онлайн в Подмосковные сделает его доступнее

В Москве и Подмосковье осенью 2023 года могут запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина, сообщает «360». Профессор Института Бизнеса и Делового Администрирования Игорь Качалов отметил, что переход в онлайн разгрузит дороги и магазины, снизит расходы производителей и продавцов, а также сделает товары доступнее. По его словам, в Сети вряд ли будет продаваться дешевое вино для массового сегмента, а система доставки станет подспорьем именно для дорогостоящей винной продукции.

Скорее всего, этим будут пользоваться прежде всего ценители и покупатели вин в дорогом сегменте, потому что доставлять дешевое вино за 200 рублей невыгодно. А вот вино за 500, 600 или 1000 рублей продавать в Сети точно будут <....> Получается, это, прежде всего, хорошее подспорье не для массового сегмента, а для дорогого и сверхдорогого сегмента, — уточнил Качалов.

Профессор подчеркнул, что инициатива обязательно окажется результативной. При этом эксперт считает, что онлайн продажи не смогут заменить всего рынка продаж вина и не заменит его даже на половину.

Эксперимент по продаже отечественного вина в интернете запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года. Его можно будет приобрести на сайте «Почты России». Доставка будет небыстрой: алкоголь привезут не раньше, чем через сутки после заказа.

Минпромторг и Минфин ранее проработали вопрос смягчения условий для получения лицензии на торговлю алкоголем в сельских магазинах. Ведомства хотят снизить в десять раз для сельских торговых точек стоимость лицензии, а также вернуть право на ее получение индивидуальным предпринимателям. Цель мероприятия — сокращение количества нелегальной водки, суррогатов, самогона и спиртосодержащих жидкостей.