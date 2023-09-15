Продавщицу стройматериалов нашли задушенной в ее квартире в Сосновом Бору

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сосновом Бору продавщицу магазина стройматериалов нашли мертвой со следами удушья в ее квартире, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Труп 28-летней девушки, завернутый в одеяло на кровати, обнаружила ее подруга.

Обстоятельства гибели петербурженки расследуют правоохранители, возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия сняли отпечатки пальцев и следы обуви, в интересах следствия также изъяли личные вещи.

Как пишет 47news.ru, труп девушки, работавшей продавцом в строительном гипермаркете, обнаружили около полудня 14 сентября в квартире пятиэтажки на улице Сибирской. Рядом с телом лежали пачки сигарет, наличные, документы и одежда.

Ранее следователи задержали 42-летнего мужчину, которого заподозрили в изнасиловании и убийстве 19-летней девушки в Кургане в 1999 году. Задержанный сознался в содеянном, в ходе допроса он рассказал, что изнасиловал и задушил свою жертву на веранде детского сада, на территории которого и был обнаружен труп. Разыскать убийцу по горячим следам не удалось, почти 25 лет мужчина скрывался в разных регионах, пока не был пойман в Якутии.

В конце августа в Ленинградской области местный житель наткнулся в лесу на человеческий череп, который был обнаружен в 250 метрах от дороги. Мужчина сообщил о находке в полицию, череп направили на судмедэкспертизу.