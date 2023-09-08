Изнасиловавшего и убившего девушку в Кургане поймали через четверть века Изнасиловавший и убивший девушку в Кургане в 1999 году задержан в Якутии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задержан 42-летний мужчина, сознавшийся в изнасиловании и убийстве 19-летней девушки в Кургане в 1999 году, сообщили на сайте СК по региону. Подозреваемый, входивший в круг общения погибшей, скрывался почти четверть века, пока не был пойман в Якутии.

Согласно данным следствия, весной 1999 года подозреваемый пригласил девушку на встречу на территорию детского сада. Находясь на веранде, 19-летний юноша изнасиловал девушку, а затем задушил. Через некоторое время он скрылся за пределы региона и проживал в разных субъектах страны, — сообщили в СУ СК по Курганской области.

Труп убитой девушки был найден на территории садика на Половинской улице 24 апреля 1999 года. Тело обнаружили работники дошкольного учреждения. По факту изнасилования и убийства 19-летней горожанки было возбуждено уголовное дело, однако раскрыть преступление по горячим следам тогда так и не удалось.

В ходе допроса под давлением собранных доказательств мужчина дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье об убийстве, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера. Следователи готовятся направить в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу, вместе с тем задержанный проверяется на предмет возможной причастности к другим преступлениям.

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