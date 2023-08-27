Житель Ленобласти наткнулся в лесу на человеческий череп Мужчина обнаружил человеческий череп в лесу близ поселка Мшинская в Ленобласти

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В Ленинградской области мужчина нашел в лесу вблизи поселка Мшинская человеческий череп. Он лежал в паре сотен метров от дороги, передает РЕН ТВ. Мужчина немедленно сообщил о находке в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские отправили череп в морг для проведения судмедэкспертизы.

Прибывшие на место службы обнаружили череп в 250 метрах от дороги, — говорится в сообщении.

Поселок Мишинская расположен в Лужском районе Ленинградской области в 109 километрах от Санкт-Петербурга.

Ранее житель города Сертолово в Ленобласти во время прогулки с собакой нашел тлевший пакет с человеческой головой и другими частями тела. По его словам, к находке его привел питомец. Когда мужчина начал тушить пакет, ему под ноги выкатилась обгоревшая голова.

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Ранее дайвер-любитель нашел два трупа на дне Беловежского пруда в Можайском районе Москвы. После передачи информации в экстренные службы об обнаружении тел водоем оцепила полиция. Место ЧП обследовали водолазы.