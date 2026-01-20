Приморский водитель может нарваться на «уголовку» за непропуск скорой Автоэксперт Шкуматов: водителю в Приморье может грозить срок за непропуск скорой

Приморскому водителю за непропуск скорой помимо штрафа может грозить уголовное наказание, заявил NEWS.ru руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов. По его словам, ключевое значение будут иметь результаты медицинской экспертизы пострадавшей в результате происшествия пассажирки неотложки.

Что грозит водителю фургона из Приморья за непропуск скорой? Судя по видео, это может быть одновременно административная ответственность за непредоставление преимущества неотложке и уголовная за причинение вреда здоровью пациентке из-за нарушения ПДД при торможении перед скорой. Все будет зависеть от тяжести вреда, это покажет экспертиза. «Административка» за непропуск скорой тут однозначная — статья 12.17, штраф от 7,5 до 10 тыс. рублей или лишение прав от шести до 12 месяцев, — пояснил Шкуматов.

Он добавил, что для привлечения к ответственности за причинение вреда здоровью факт физического контакта между автомобилями не требуется. По словам автоэксперта, данная ситуация является классическим примером бесконтактного дорожно-транспортного происшествия, где опасные действия жителя Приморья вынудили водителя скорой помощи применить экстренное торможение.

Во-первых, ПДД запрещают резко тормозить, если это не требуется для предотвращения ДТП. На видео видно, что водитель грузового автомобиля даже близко не находился к риску совершения дорожно-транспортного происшествия с другим автомобилем. Следовательно, он нарушил правила в этой части. При этом не нужно контакта со скорой — по статье о причинении вреда здоровью достаточно, что действия водителя грузовика создали опасность и вынудили неотложку применить экстренное торможение для предотвращения более тяжких последствий. То есть это классическое бесконтактное ДТП, — резюмировал Шкуматов.

Ранее сообщалось, что грузовик не пропустил карету скорой помощи, в которой 18-летнюю горнолыжницу везли на срочную операцию во Владивосток. Из-за маневра водителя автомобиль пришлось остановить, и медпомощь девушке оказали прямо на дороге. Пациентка получила перелом позвоночника со смещением после падения на склоне в Арсеньеве.