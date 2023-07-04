Подросток полгода насиловал трех мальчиков в Архангельской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в селе Красноборск Архангельской области 15-летний подросток полгода насиловал двух 12-летних мальчиков и одного 11-летнего школьника. Канал пишет, что девятиклассник, который стоит на учете в ПНД за побои, заставлял жертв молчать, угрожая им убийством.

SHOT сообщает, что один из мальчиков все-таки обратился в полицию. По данным следствия, местом надругательств были заброшенные здания, куда подросток приводил жертв, угрожая ножом.

Канал сообщает, что девятиклассника задержали, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних», согласно которой подростку грозит до 20 лет заключения.

Ранее в Архангельске 39-летний местный житель изнасиловал пятнадцатилетнюю школьницу. Мужчина напал на несовершеннолетнюю 1 июля недалеко от городской администрации и затащил в кусты. Подозреваемого задержали, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

.