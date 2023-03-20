Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует 70% Артемовска

Фото: orchestra_w/t.me

Боец ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале сообщение предпринимателя Евгения Пригожина о том, что ЧВК «Вагнер» контролирует 70% территории Артемовска. Он добавил, что ВСУ готовят контрнаступление.

Пригожин добавил, что ВСУ планируют в конце марта — начале апреля начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары, которые могут отрезать подразделения «Вагнера» от основных сил российской армии. В связи с этим он попросил принять все меры, которые смогут предотвратить такой исход.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала обращение Пригожина к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом биться за Артемовск до конца. В противном случае, по мнению бизнесмена, глава государства проявит трусость, а украинский народ не простит ему сдачи города ЧВК.

До этого связанный с ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщал, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска и рассчитывает рассечь группировку «Вагнера». Он также сообщил, что сейчас вагнеровцы находятся в непосредственной близости от горадминистрации Артемовска.