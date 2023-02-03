Пригожин призвал Зеленского биться за Артемовск, чтобы не прослыть трусом

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» в зоне проведения СВО

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram обращение основателя компании Евгения Пригожина к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом биться за Артемовск до конца. В противном случае, по мнению бизнесмена, глава государства проявит трусость, а украинский народ не простит ему сдачи города ЧВК.

Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого. Артемовск — главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать. Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца, — указано в сообщении.

Зеленский заявил 3 февраля на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, что Киев не будет сдавать Артемовск. Он добавил, что ВСУ намерены бороться столько, сколько смогут.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее отказался называть потери ВСУ в Артемовске. Он подчеркнул, что точное число потерь будет названо после окончания конфликта в стране. По его словам, Украина платит высочайшую цену за удержание города.