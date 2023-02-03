«Будем бороться, сколько сможем»: Зеленский об обороне Артемовска Зеленский заявил, что Киев не будет сдавать Артемовск

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявил, что Киев не будет сдавать Артемовск. Он добавил, что ВСУ будет «бороться, сколько сможет».

Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем, — сказал он.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее отказался называть потери ВСУ в Артемовске. Он подчеркнул, что точное число потерь будет названо после окончания конфликта в стране. По его словам, Украина «платит высочайшую цену» за удержание города.

Журналист Ян Ловетт в статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что солдаты ВСУ не понимают, зачем сражаются за Артемовск. По его словам, в настоящее время отступление кажется для них неизбежным. Он добавил, что у украинских военнослужащих упал боевой дух на фоне масштабных потерь.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на официальные лица США и стран Евросоюза, что украинские военные вскоре могут отступить из Артемовска, а поставленное ранее западное оружие не поможет ВСУ.