«Платим высочайшую цену»: Подоляк рассказал об обороне Артемовска Подоляк отказался называть потери ВСУ в Артемовске

Фото: Министерство обороны РФ

Разбитая техника ВСУ

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк отказался называть потери ВСУ в Артемовске в интервью испанскому изданию 20 minutos. Он добавил, что точное число потерь будет названо после окончания конфликта в стране. По его словам, Украина «платит высочайшую цену» за удержание города.

По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить. Мы сможем назвать эту цифру, когда закончится конфликт. Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска, но мы не можем оставить его позади, — сказал Подоляк.

Журналист Ян Ловетт в статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что солдаты ВСУ не понимают, зачем сражаются за Артемовск. По его словам, в настоящее время отступление кажется для них неизбежным. Он добавил, что у украинских военнослужащих упал боевой дух на фоне масштабных потерь.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на официальные лица США и стран Евросоюза, что украинские военные вскоре могут отступить из Артемовска, а поставленное ранее западное оружие не поможет ВСУ. Собеседники агентства уточнили, что этот шаг необходим для того, чтобы Киев мог начать весеннее наступление на юге.