Пригожин ответил террористам из РДК на просьбу поговорить с Гладковым Пригожин заявил о готовности встретиться с Зеленским по вопросу обмена пленными

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала аудиозапись, в которой тот обращается к представителю «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денису Никитину с заявлением о готовности прислать своего представителя с целью забрать военнопленных. Пригожин подчеркнул, что если на место встречи приедет президент Украины Владимир Зеленский, то тогда он сам приедет за пленными солдатами.

Ранее бойцы легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русского добровольческого корпуса» опубликовали видео, в котором предложили обменять двух пленных российских военных на разговор с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым. Они предложили чиновнику встретиться сегодня до 17:00 в храме в Новой Таволжанке.

Если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам, — сказал предприниматель.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о работе по выявлению украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне проведения спецоперации, назвав это «сезоном охоты». По его словам, в ходе спецмероприятий в селах, частных домовладениях и на прилегающих территориях бойцы «обнаруживают интересные находки».