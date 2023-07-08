Нефтегазовая морская платформа взорвалась в Мексике, есть погибшие Нефтегазовая Pemex: два человека погибли, один пропал при взрыве на морской платформе

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Два человека скончались, еще один числится пропавшим без вести после пожара на платформе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex, расположенной в Мексиканском заливе, говорится в заявлении компании. Там уточнили, что ни один сотрудник компании не пострадал.

По предварительным данным, в результате утреннего пожара на платформе Nohoch-A никто из сотрудников Pemex не пропал без вести. К сожалению, два человека погибли и один пропал без вести из компании, которая работала на объекте, — говорится в заявлении компании.

Ранее на руднике Гайского ГОКа в Оренбургской области при проведении взрывных работ погибли трое горняков. Причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности при работе со взрывчаткой. Из шахты были эвакуированы 88 человек, никто из них не пострадал.

Трое рабочих погибли в результате аварии на Тайгульском производственном участке Ванкорского нефтегазового месторождения на Таймыре в Красноярском крае. Также четыре человека пострадали. В красноярской прокуратуре сообщили, что на место происшествия вылетел прокурор и следователи. Данные о погибших и пострадавших в ведомстве комментировать не стали. По информации прокуратуры, авария произошла из-за разгерметизации.