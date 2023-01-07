Три человека погибли при аварии на месторождении на Таймыре

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Трое рабочих погибли в результате аварии на Тайгульском производственном участке Ванкорского нефтегазового месторождения на Таймыре в Красноярском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. Также четыре человека пострадали.

Предварительно, в результате аварии трое погибших, четверо пострадали. Один из них в тяжелом состоянии, у троих — легкий вред здоровью, — отметил собеседник агенства.

В красноярской прокуратуре подтвердили информацию об аварии. В ведомстве сообщили, что на место происшествия вылетел прокурор и следователи. Данные о погибших и пострадавших в ведомстве комментировать не стали. По информации прокуратуры, авария произошла из-за разгерметизации.

Ранее на руднике Гайского ГОКа в Оренбургской области при проведении взрывных работ погибли трое горняков. Причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности при работе со взрывчаткой. Из шахты были эвакуированы 88 человек, никто из них не пострадал.