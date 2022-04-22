Три человека погибли в результате взрыва на руднике в Оренбургской области

На руднике предприятия «Гайский Гок» в городе Гай Оренбургской области произошёл взрыв, в результате погибли трое горняков, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Инцидент случился утром при проведении взрывных работ. Причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности при работе со взрывчаткой.

При проведении взрывных работ под землёй произошёл преждевременный взрыв. В шахте находился 91 человек, 88 из них вышли самостоятельно на поверхность, — сказал собеседник агентства.

Трое горняков на связь не выходили. После были обнаружены тела трёх человек без признаков жизни. Никому из эвакуированных рабочих медицинская помощь не понадобилась.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении горно-взрывных работ, — сообщили в экстренных службах.

Ранее более 110 горняков вывели на поверхность с рудника по добыче фосфатов «Олений ручей» в Мурманской области. На руднике произошёл пожар, его ликвидировали. О пострадавших в результате ЧП не сообщалось.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла на глубине 250 метров. На момент взрыва метана 25 ноября и последовавшего затем задымления под землёй находились 285 человек. Большую часть людей удалось вывести. В результате ЧП погиб 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей.