Один человек пострадал при пожаре в петербургской типографии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пожар в двухэтажном производственно-складском здании в Санкт-Петербурге на улице Латышских Стрелков тушат по повышенному номеру сложности, сообщили в ГУ МЧС России по городу. Горит картонная упаковка, площадь возгорания — 800 кв. метров.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 46 человек и 14 единиц техники. Однако по информации РЕН ТВ, один человек пострадал в результате пожара. Он был госпитализирован с ожогами.

Ранее сообщалось о гибели при пожаре в Саратовской области троих малолетних детей. Их тела обнаружили пожарные после того, как справились с возгоранием. Им было два года, пять и восемь лет. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

До этого под Самарой местный житель поджег два частных дома — свой и соседский, и напал с ножом на полицейских. Отмечается, что он столкнулся с белой горячкой после выпитого алкоголя. Ранее он уже был судим за убийство, разбой и поджог чужого имущества.

В субботу, 9 сентября, в Ярославле загорелось здание бывшей усадьбы Вахрамеева. Пожар начался около девяти часов вечера. Он был настолько сильным, что столб дыма был виден с высоток других районов города.

Как сообщается, горело здание памятника федерального значения. Это старая усадьба, которая принадлежала влиятельному в губернии роду. Ранее там находился военкомат Кировского района города. В последнее время памятник архитектуры был заброшен.