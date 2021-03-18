Предприниматель опять взял вину на себя в деле о ДТП с чиновником в Бурятии

https://static.news.ru/photo/aae26644-87f3-11eb-9852-96000091f725_660.jpg Фото: Баир Жамбалов/facebook.com

В Бурятии во время суда над экс-зампредом Народного Хурала Баира Жамбалова, обвиняемого в смертельном ДТП, предприниматель Галуст Пилосян вновь взял вину на себя. Бизнесмен сообщил, что за рулём автомобиля Land Cruiser Prado, который сбил девушку, находился именно он.

Смертельное ДТП произошло в январе 2020 года в Прибайкальском районе республики. Там внедорожник на большой скорости сбил переходившую дорогу 17-летнюю Галину Бурчевскую и скрылся. Пострадавшая умерла.

По версии следствия, вёл машину именно Жамбалов. Сам подсудимый это отрицает. В день аварии с повинной в полицию явился его друг Галуст Пилосян. Следователи считают, что его за рулём не было.

Возле озера Prado застряла, мы толкали, я сел за руль, и мы так сели и поехали. Я, Хунгеев и Цырендоржиев вместе. В мою машину Саша (сын Жамбалова. — NEWS.ru) сел за руль. Баир Владимирович (Жамбалов) вместе с ними поехал. <...> Резко удар. Я даже не успел остановиться. Даже не успел оглянуться. Сразу остановился. Дальше я вышел из машины, стресс был, — цитирует Пилосяна «МК-Улан-Удэ».

Жамбалов был задержан в конце апреля, следствие предъявило ему обвинение по двум статьям — об оставлении в опасности и нарушении ПДД, повлёкшем смерть. Жамбалов был отправлен под домашний арест, но 25 декабря мера пресечения была изменена на обязательство о явке.

Как писал NEWS.ru, Жамбалов настаивает на том, что не управлял автомобилем в момент аварии и что за рулём был местный бизнесмен, который изначально пришёл с повинной. Однако от проверки на полиграфе политик отказался.