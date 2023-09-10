Пожилой преподаватель в Бурятии домогался 11-летней школьницы Педагога школы искусств в Улан-Удэ обвинили в педофилии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Улан-Удэ преподавателя детской школы искусств обвинили в педофилии после того, как 11-летняя ученица рассказала, что педагог домогался ее перед линейкой в День знаний, пишет Telegram-канал Baza. На учителя завели дело и отправили под арест, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

По словам девочки, 65-летний преподаватель подошел к ней в школе перед началом линейки, предложив посмотреть новый класс. Как утверждает ученица, когда они остались наедине, поведение педагога резко изменилось, он начал трогать ее и пытался поцеловать. Девочке удалось вырваться, а вернувшись домой, она рассказала обо всем матери. Женщина решила пожаловаться на учителя в полицию, вскоре его задержали.

Преподаватель отверг все обвинения, заявив, что ученица все выдумала. Новость об уголовном деле стала неожиданностью для его коллег. В школе рассказали, что педагог довольно общителен, но ничего подозрительного за ним они прежде никогда не замечали.

Ранее жительница Москвы случайно узнала о педофилии экс-супруга, когда во время уборки дома нашла старые компакт-диски с видеозаписями, на которых ее бывший муж совращал двух мальчиков. Москвичка сообщила о находке в полицию, на мужчину завели два уголовных дела.