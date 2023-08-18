Москвичка узнала о педофилии бывшего мужа во время генеральной уборки дома SHOT: Москвичка наткнулась на видео, где ее бывший муж насилует детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Педагог-психолог из Москвы узнала о педофилии бывшего мужа, случайно наткнувшись на старые компакт-диски во время генеральной уборки в своей квартире, сообщает Telegram-канал SHOT. На видео, записанных на них, мужчина совращает двух несовершеннолетних. Находку она передала полицейским. Возбуждено дело.

Как отмечается, жертвами мужчины стали два мальчика. На одном видео он насиловал десятилетнего ребенка, на втором — лапал и пытался целовать 14-летнего подростка.

Как диски попали в дом его 46-летней бывшей жены, с которой он не живет уже несколько лет, женщина объяснить не может.

После того, как москвичка отнесла находку в полицию, педофила задержали. Выяснилось, что 47-летний директор фотоателье растлил детей ещё два года назад в своей подмосковной квартире в Звенигороде, происходящее записывал на видео.

По данным канала, педофил специально выбирал мальчиков, у которых не было отцов, чтобы некому было заступиться. Матерям те говорить боялись и стеснялись.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по двум статьям. В совокупности ему грозит более 20 лет колонии.

Ранее сообщалось о задержании в Ижевске подозреваемого в домогательствах к девочке, которая с испугу прыгнула с окна четвертого этажа и была госпитализирована в критическом состоянии.

Как отмечается, состояние девочки крайне тяжелое, и за ее жизнь борются выдающиеся специалисты-нейрохирурги региона. Подробный отчет о происшествии потребовал глава СКР Александр Бастрыкин.