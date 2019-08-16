https://static.news.ru/photo/ba14d7bc-c17c-11e9-9feb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Более 50 лесных пожаров удалось потушить за прошедшие сутки на востоке России. Их площадь составляла 58 тысяч га.

По данным пресс-службы Авиалесоохраны , наибольшее количество возгораний регистрируется в Красноярском крае, где борются с 31 очагом огня на землях лесного фонда на площади 56 304 га.

В Иркутской области пожарные ликвидируют 15 лесных возгораний на площади 35 154 га. За сутки им удалось сократить их площадь на 53 тысяч га.

Три пожара зафиксировано в Чукотском округе на площади 5 378 га. За сутки их площадь увеличилась на 3 648 га.

Всего на территории страны действует 75 очагов огня на площади 104 341 га, которые тушат 2 270 человек, 194 единицы техники, 56 воздушных судов на мониторинге и 30 воздушных судов на ликвидации.