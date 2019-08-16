Более 50 лесных пожаров удалось потушить за прошедшие сутки на востоке России. Их площадь составляла 58 тысяч га.
По данным пресс-службы
В Иркутской области пожарные ликвидируют 15 лесных возгораний на площади 35 154 га. За сутки им удалось сократить их площадь на 53 тысяч га.
Три пожара зафиксировано в Чукотском округе на площади 5 378 га. За сутки их площадь увеличилась на 3 648 га.
Всего на территории страны действует 75 очагов огня на площади 104 341 га, которые тушат 2 270 человек, 194 единицы техники, 56 воздушных судов на мониторинге и 30 воздушных судов на ликвидации.