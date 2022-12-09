Пожар в ТЦ «Мега Химки» ликвидирован

Пожар в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье ликвидирован, заявили NEWS.ru в пресс-службе регионального управления МЧС. Как рассказал собеседник, всего в тушении огня принимали участие 129 человек и 41 единица техники. Площадь пожара составила 18 тысяч кв. м.

В 10:40 пожар ликвидировали. В тушении участвовали 129 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС 75 человек, 25 единиц техники, — рассказали в ведомстве.

Как уточнил в эфире «Россия-24» начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин, общая площадь пройденного пожара составила семь тысяч кв. м., площадь обрушения — пять тысяч кв. м.