Появилось видео пожара на полигоне в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал видео пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. На кадрах заметно, что огонь охватил большую площадь склада и вызвал детонацию снарядов, что мешает специалистам МЧС приступить к тушению возгорания.

Как сообщили в оперштабе Крыма, сейчас проводится эвакуация жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Всего будут эвакуированы 2225 человек, их заселят в пунктах временного размещения и обеспечат всем необходимым.

Глава полуострова Сергей Аксенов ранее также сообщал, что с территорий, прилегающих к загоревшемуся полигону, планируется временная эвакуация местных жителей. Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

В связи с пожаром была также перекрыта трасса «Таврида». Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что автомобили перенаправляются в объезд перекрытого участка. Водители могут проехать по районам Первомайского и Старого Крыма. По словам чиновника, схема движения транспорта будет опубликована в ближайшее время. Движение по региональным маршрутам осуществляется по дороге Белогорск — Феодосия. Железнодорожный транспорт и паромная переправа в Крыму работают в обычном режиме.