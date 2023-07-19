Трассу «Таврида» перекрыли из-за пожара на полигоне в Крыму Аксенов: трассу «Таврида» перекрыли из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Трасса «Таврида» перекрыта в результате пожара на полигоне в Кировском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, схема движения транспорта будет опубликована в ближайшее время.

В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида», — написал глава Крыма.

В настоящее время транспорт перенаправляется по региональной сети. Водители могут проехать через населенные пункты Старый Крым и Первомайское, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. Железная дорога и паромная переправа работают в штатном режиме, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

Ранее киевский режим совершил террористический акт на Крымском мосту. Подрыв был произведен с помощью надводных беспилотников. В результате атаки украинской армии погибла семейная пара. Их 14-летняя дочь получила травму головы и сейчас находится в больнице. Теракт на мосту через Керченский пролив произошел утром 17 июля. В ответ на это Вооруженные силы России начали наносить удары возмездия по объектам ВСУ.