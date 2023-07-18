РФ отомстила ВСУ за теракт на Крымском мосту: новости СВО на вечер 18 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам ВСУ, где готовились теракты против России с применением надводных дронов, а также по местам их изготовления в районе Одессы, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива объемом около 70 тысяч тонн, использовавшиеся для обеспечения техники ВСУ горючим. Оборонное ведомство назвало эти атаки ударами возмездия.

В результате ударов на нефтебазе в Николаеве начался крупный пожар, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он также опубликовал видеозапись, на которой виден большой столб дыма, стелющегося на протяжении нескольких километров над городской застройкой. По его словам, база с топливом, которое поставляется ВСУ, находится у Южного трубного завода.

В Кремле не сомневаются, что за атакой на Крымский мост стоит Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что предложения об усилении защищенности Крымского моста и об ответных мерах находятся в процессе подготовки.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил об ударах российскими войсками по пунктам дислокации украинской армии управляемыми боеприпасами УПАБ-500. Они были нанесены в районах населенных пунктов Серебрянка и Северск в Донецкой Народной Республике.

Фото: МО РФ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко заявил об отступлении военнослужащих ВСУ на Купянском направлении из-за больших потерь среди личного состава. По его словам, украинские солдаты оставили боевые позиции без санкции со стороны командования, в связи с чем были начаты служебные разбирательства.

Марочко также сообщил об очередном провальном штурме ВСУ под Красным Лиманом. ВСУ пытались пойти в наступление под прикрытием рельефа местности, однако были замечены ВС РФ. Он отметил, что наступательную операцию украинских военнослужащих можно назвать «мясным штурмом».

ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку Глушковского района в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, было зафиксировано четыре прилета. Два дома получили повреждения. Старовойт также отметил, что в результате попадания снаряда произошел пожар на территории машинно-тракторного двора ООО «Победа», который вскоре был потушен.

В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв. В администрации города сообщили о работе систем ПВО.

В Сети появились кадры поражения опорного пункта ВСУ российским беспилотником «Ланцет» на Херсонском направлении. На видео можно заметить, как пункт загорается после прямого попадания снаряда.

Экипажи российских Ка-52 «Аллигатор» уничтожили опорные пункты ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине. Целями ударных вертолетов являются также танки, бронетранспортеры, расчеты на пикапах и диверсионные группы. В Сети появилось видео с кадрами работы Ка-52 по объектам противника.

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России разбили группу диверсантов ВСУ, а также отразили две атаки украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны.

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли около 800 военнослужащих, 43 беспилотника, артиллерийскую систему М777, пять самоходных артиллерийских установок Krab, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», четыре гаубицы «Мста-Б», одну Д-20 и две Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация», уточнили в ведомстве.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил в интервью ВВС, что контрнаступление Вооруженных сил Украины протекает медленнее, чем хотелось бы Киеву. По его мнению, украинские военные не могут добиться быстрых результатов из-за плотного минирования полей.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные отразили попытку наступления украинских войск в районе села Работино Запорожской области. Он уточнил, что ВС России подбили американскую боевую машину пехоты Bradley.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о планах увеличить объемы поставок армии истребителей пятого поколения. По его словам, в конце июня Минобороны была передана очередная партия новых Су-35С.

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