Взрыв прогремел в Мелитополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв, сообщается Telegram-канале администрации города. Уточняется, что сработала система ПВО.

В Мелитополе прозвучал звук взрыва. Сработала система ПВО, — говорится в сообщении администрации Мелитополя.

Ранее сообщалось, что три взрыва прогремели под Мелитополем. Отмечается, что их причиной могла быть работа систем противовоздушной обороны.

До этого стало известно о серии взрывов в Бердянске. В местной администрации сообщили о срабатывании ПВО. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что российские военные сбили над морем одну ракету, выпущенную ВСУ по городу. В конце июня Бердянск, по словам Рогова, был обстрелян украинскими войсками с применением ракет Storm Shadow. Они были уничтожены ПВО на подлете к городу. 6 июля Рогов рассказал, что украинские войска бросили новые резервы в атаку в Запорожской области. По его словам, самые интенсивные бои идут на Ореховском участке линии фронта, где российские военные принимают противника с характерным «горячим и шквальным русским гостеприимством».