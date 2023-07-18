Российский «Ланцет» нашел и уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении, сообщил телеканал Zvezda со ссылкой на Минобороны. По его информации, укрепление противника было тщательно замаскировано.

На опубликованный кадрах можно заметить, как пункт украинской армии загорается после прямого попадания снаряда. Рядом при этом находятся некоторые из бойцов ВСУ, которые начинают суетиться после взрыва.

Ранее артиллеристы российских войск на Сватовско-Кременском направлении поразили украинский танк, находившийся на ремонте. По словам командира батареи с позывным Шаман, цель была уничтожена после двух пристрелочных залпов из гаубицы «МСТА-С».

Кроме того, на Артемовском направлении российские военные разгромили спецгруппу нацбатальона украинской армии «Карпатская сечь». По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», в ходе атаки был ликвидирован командир Анатолий Тегза, ранее награжденный Золотым крестом главнокомандующего ВСУ.

Также ранее российские артиллеристы сорвали попытку наступления украинской армии на Южно-Донецком направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов, благодаря грамотной и своевременной корректировке огня они уничтожили командно-наблюдательный пункт и живую силу ВСУ.