ВС РФ уничтожили спецгруппу нацбата ВСУ «Карпатская сечь» «РВ»: в бою у Артемовска ВС РФ разгромили спецгруппу нацбатальона «Карпатская сечь»

Фото: МО РФ

В бою у Артемовска ВС РФ разгромили спецгруппу нацбатальона ВСУ «Карпатская сечь», сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Уточняется, что в составе этого подразделения были ликвидированы командир Анатолий Тегза и его военнослужащие. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Канал отмечает, что перед смертью Тегза пытался связаться с командиром и военными сопредельного подразделения. Кроме того, Тегза ранее был награжден Золотым крестом главнокомандующего ВСУ.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения колонны ВСУ на подходе к селу Старомайорское на Времевском выступе. По информации канала, украинские военнослужащие пытались прорвать оборону ВС РФ на этом направлении. До этого канал публиковал видео уничтожения пехоты ВСУ разведчиками 58-го отдельного батальона спецназначения. По информации канала, украинские военнослужащие пытались скрытно атаковать позиции ВС РФ, однако были уничтожены огнем минометов при корректировке с БПЛА.

Также Министерство обороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале видео уничтожения боевой бронированной машины ВСУ экипажем вертолета Ка-52 на Южно-Донецком направлении. По информации военного ведомства, ВСУ занимали огневую позицию под прикрытием лесополосы.