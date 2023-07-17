Опубликованы кадры уничтожения колонны ВСУ у поселка Старомайорское «РВ» опубликовал видео уничтожения колонны ВСУ на подходе к селу Старомайорское

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения колонны ВСУ на подходе к селу Старомайорское на Времевском выступе. По информации канала, украинские военнослужащие пытались прорвать оборону ВС РФ на этом направлении. В Минобороны не комментировали эти сведения.

На видео показаны кадры уничтожения бронемашины противника, ВС РФ поразили цель прямым попаданием.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале видео уничтожения боевой бронированной машины ВСУ экипажем вертолета Ка-52 на Южно-Донецком направлении. По информации военного ведомства, ВСУ занимали огневую позицию под прикрытием лесополосы. До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения пехоты ВСУ разведчиками 58-го отдельного батальона спецназначения. По информации канала, украинские военнослужащие пытались скрытно атаковать позиции ВС РФ, однако были уничтожены огнем минометов при корректировке с БПЛА.

Кроме того, были опубликованы кадры уничтожения украинских танков под Донецком. Вражеская техника была уничтожена при помощи дрона-камикадзе проекта «Рой возмездия» под управлением операторов 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Также в Сети разместили видео ликвидации военнослужащими Южной группировки войск пехоты ВСУ на Северском направлении.