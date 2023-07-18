Опубликованы кадры уничтожения ВС РФ танка ВСУ под Кременной Командир батареи: ВС РФ уничтожили танк ВСУ при попытке его ремонта под Кременной

Фото: МО РФ

САУ «Мста-С М2»

Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ во время его ремонта гусеницы на сватовско-кременском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира батареи с позывным «Шаман». Уточняется, что выстрел по боевой машине произвели из САУ «МСТА-С».

Сейчас была огневая задача, был танк, у него сбили гуслю (слетела гусеница), приехала к нему ремонтная команда, вот только что по нему отработали. Первый снаряд пристрелочный не долетел, второй снаряд пристрелочный перелетел, а третьим снарядом цель была поражена, — заявил командир.

Ранее Росгвардия опубликовала видео уничтожения американской БМП Bradley, которую используют ВСУ, с помощью дронов-камикадзе. Бронемашина была обнаружена во время воздушной разведки, восстановлению она не подлежит. До этого в Сети появились кадры ликвидации британской гаубицы. Военная техника ВСУ была ликвидирована ударом FPV-дрона. Это первый случай уничтожения гаубицы данным типом беспилотника. До этого российским военнослужащим, управляющим FPV-дронами, удавалось поражать лишь пикапы противника, БМП и отряды.

Кроме того, Telegram-канал «Архангел спецназа Z» публиковал видео авиаудара российских военнослужащих по пункту управления БПЛА ВСУ. Наводка была передана беспилотным комплексом «Орлан». На распространенных кадрах можно заметить, что цель была ликвидирована прямым попаданием.