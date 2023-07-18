Опубликованы кадры уничтожения Росгвардией американской БМП Bradley Росгвардия опубликовала кадры уничтожения американской БМП Bradley дроном-камикадзе

Фото: Spc. Joshua Cowden/Keystone Press Agency/Global Look Press

БМП Bradley

Telegram-канал Росгвардии опубликовал видео уничтожения американской БМП Bradley, которую используют ВСУ, с помощью дронов-камикадзе. По информации канала, бронемашина была обнаружена во время воздушной разведки, восстановлению она не подлежит. В Минобороны не комментировали эти сведения.

На видео показаны кадры уничтожения бронемашины противника, бойцы Росгвардии поразили цель прямым попаданием.

Ранее в Сети появились кадры ликвидации британской гаубицы. Отмечается, что военная техника ВСУ была ликвидирована ударом FPV-дрона. В СМИ сообщают, что это первый случай уничтожения гаубицы данным типом беспилотника. До этого российским военнослужащим, управляющим FPV-дронами, ранее удавалось поражать лишь пикапы противника, БМП и отряды.

Кроме того, Telegram-канал «Архангел спецназа Z» публиковал видео авиаудара российских военнослужащих по пункту управления БПЛА ВСУ. Наводка была передана беспилотным комплексом «Орлан». На распространенных кадрах можно заметить, что цель была ликвидирована прямым попаданием. Минобороны РФ также показало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ на Южно-Донецком направлении. Поставленную задачу выполнил Ка-12. Как уточнили в ведомстве, противник удерживал позицию вблизи лесополосы.