Опубликованы кадры уничтожения британской гаубицы российским FPV-дроном Российский FPV-дрон уничтожил британскую гаубицу ВСУ

Фото: МО РФ

Кадры уничтожения британской гаубицы появились в Сети. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Судоплатов». По его информации, военная техника ВСУ была ликвидирована ударом FPV-дрона.

Это первый случай уничтожения гаубицы данным типом беспилотника, уточняется в публикации. По словам канала, российским военнослужащим, управляющим FPV-дронами, ранее удавалось поражать лишь пикапы противника, БМП и отряды.

Подразделения украинской армии были замечены из-за их «халтурной маскировки», добавили в Telegram-канале «Военный осведомитель». Огневая позиция противника при этом была завалена легковоспламеняющимися материалами и пороховыми снарядами. Из-за этого гаубица буквально выгорела дотла.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео авиаудара российских военнослужащих по пункту управления БПЛА ВСУ. Наводка была передана беспилотным комплексом «Орлан». На распространенных кадрах можно заметить, что цель была ликвидирована прямым попаданием.

Минобороны РФ также показало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ на Южно-Донецком направлении. Поставленную задачу выполнил Ка-12. Как уточнили в ведомстве, противник удерживал позицию вблизи лесополосы.