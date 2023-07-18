Опубликованы кадры пожара на нефтебазе Николаева Николаевское подполье показало фотографии и видео пожара на нефтебазе после ударов ВС РФ

Фото: t.me/dsns_telegram

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости о пожаре на нефтебазе, возникшем после ударов возмездия, нанесенных Вооруженными силами России. По его словам, база с топливом, которое поставляется ВСУ, находится у Южного трубного завода. Также он опубликовал видеозапись, на которой виден большой столб дыма, стелющегося на протяжении нескольких километров над городской застройкой.

Местные жители фиксировали взрывы, фиксировали большие детонации, много пожарных машин, тушили до самого утра. По фото и видео видно, что там горит очень серьезно, — отметил Лебедев.

Представители Министерства обороны России ранее заявили, что удары возмездия по объектам в Николаеве и Одессе были нанесены в ночь на 18 июля. Повреждения получило хранилище топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, а также судоремонтный завод в Одессе, на котором готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров.

Комментируя удары возмездия, военный корреспондент Александр Коц заявил, что они должны наноситься планово, а не в ответ на действия ВСУ. По мнению журналиста, Вооруженным силам России необходимо действовать на упреждение.