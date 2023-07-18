«Почему в ответ»: Коц прокомментировал удары по объектам в Одессе Военкор Коц призвал наносить удары по военным объектам Украины планово

Фото: МО РФ

Нанесение удара по судоремонтному заводу в районе Одессы, на котором изготавливались морские дроны, является хорошим шагом со стороны Вооруженных сил России, заявил военный корреспондент Александр Коц на своем Telegram-канале. Однако он подчеркнул, что такие удары должны наноситься в рамках плановой работы, а не в качестве ответа на действия ВСУ.

Почему по судоремонтному заводу в районе Одессы, где изготавливают морские дроны, ударили в ответ, а не на упреждение? Разведданные поступили только после ударов по [Крымскому] мосту? — написал военкор.

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины ранее сообщило о повреждении объектов портовой инфраструктуры Одессы. Предполагается, что это связано со взрывами, которые прозвучали в ночь с 17 на 18 июля. Кроме того, в Николаеве получил повреждения промышленный объект. Его назначение не раскрывалось.

В свою очередь представители Министерства обороны РФ заявили, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам ВСУ, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров. В районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива объемом около 70 тысяч тонн, предназначенного для украинской техники.