Портовая инфраструктура Одессы получила повреждения ВСУ сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Одессе и Николаеве

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объекты инфраструктуры порта Одессы, а также промышленный объект в Николаеве получили повреждения, сообщили представители оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины. Предполагается, что это связано со взрывами, прозвучавшими в ночь с 17 на 18 июля.

Информацию о повреждении объектов в Одессе и Николаеве подтвердили в администрации этих городов. По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, ночью в населенном пункте произошел «серьезный пожар». В свою очередь глава общественного совета при Одесской областной администрации Сергей Братчук на своем канале в Telegram отметил, что объекты портовой инфраструктуры повреждены «обломками сбитых ракет».

Обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбития повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений, — написал он.

Как сообщалось ранее, власти Украины объявили воздушную тревогу в семи областях страны в ночь на 18 июля. Сирены прозвучали не только в Одессе и Николаеве, но и в городах Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что российские военные нейтрализовали почти 30 беспилотных летательных аппаратов за прошедшую ночь. Средствами ПВО были сбиты 9 дронов, еще 19 аппаратов подавлены силами РЭБ.