ВС РФ ударили по пунктам дислокации ВСУ управляемыми снарядами УПАБ-500 Минобороны: ВС РФ ударили по украинским пунктам дислокации в ДНР боеприпасами УПАБ-500

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам дислокации украинской армии, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев в интервью РИА Новости. По его словам, атака была произведена управляемыми боеприпасами УПАБ-500.

Авиацией южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ, — сказал он.

Удары по Вооруженным силам Украины наносились в районах населенных пунктов Серебрянка и Северск в Донецкой Народной Республике. Кроме этого, вертолетами российской армейской авиации группировки «Юг» были уничтожены скопления живой силы ВСУ около Курдюмовки и Клещеевки, рассказал Астафьев.

Также ракетчики соединения Южного военного округа поразили склад снарядов, горюче-смазочных материалов украинской армии и пункт СБУ в Краматорске.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что ВС РФ разгромили спецгруппу нацбатальона ВСУ в районе Артемовска. В составе подразделения был ликвидирован командир Анатолий Тегза и его военнослужащие. Минобороны РФ эти данные не комментировало.