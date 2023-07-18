Российские силы отбили наступление ВСУ в районе запорожского села Рогов: ВС России отбили наступление украинских войск в районе запорожского села Работино

Фото: МО РФ

Отражена попытка наступления украинских войск в районе села Работино Запорожской области, заявил в разговоре с РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он уточнил, что Вооруженные силы России подбили американскую боевую машину пехоты Bradley.

Украинские боевики предприняли попытку наступления на ореховском направлении в районе села Работино, но попали под встречный огонь. Атака отражена, подбито не менее трех единиц техники, среди которой танки и БМП Bradley. Противник понёс потери, рассеян и бежал, прячась в лесопосадках, — сказал Рогов.

Он добавил, что сорвана попытка ротации украинской армии в районе села Пятихатки.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России разбили группу диверсантов ВСУ на Краснолиманском направлении. Кроме того, российские силы отразили на том же направлении две атаки Вооруженных сил Украины.

До этого экипажи российских ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили опорные пункты ВСУ. Кроме того, целями «Аллигаторов» также являются танки, бронетранспортеры, расчеты на пикапах и диверсионные группы.