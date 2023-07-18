Уничтожение «Аллигаторами» опорных пунктов ВСУ показали на видео

Фото: МО РФ

Ка-52

Экипажи российских ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили опорные пункты ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в Telegram-канале телеканала «Звезда». Опубликовано видео с кадрами работы экипажей Ка-52 по целям противника в зоне СВО.

По информации канала, экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 круглосуточно наносят удары по опорным пунктам и колоннам техники ВСУ. Помимо того, целями «Аллигаторов» также являются танки, бронетранспортеры, расчеты на пикапах и диверсионные группы.

«Аллигаторы» работают в смешанных группах. За прикрытие ударных вертолетов отвечают разведывательные Ми-8 «Ночной охотник» и Ми-8 с группой огневой поддержки.

16 июля Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения экипажем Ка-52 боевой бронированной машины ВСУ на Южно-Донецком направлении. Украинскую бронемашину, занимавшую огневую позицию под прикрытием лесополосы, поразили ударом управляемой ракеты.

Обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу ранее отметил в своей статье, что вертолеты Ка-52 могут нести несколько тон ракет и снарядов. Среди прочих достоинств «Аллигаторов» эксперт назвал установленную на винтокрылых машинах автоматическую пушку с 30-миллиметровым калибром.