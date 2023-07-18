На Украине пожаловались на медленные темпы контрнаступления ВСУ Сырский заявил, что ВСУ не смогут добиться быстрых результатов от контрнаступления

Фото: МО Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины протекает медленнее, чем хотелось бы Киеву, заявил в интервью BBC командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. При этом он подчеркнул, что добиться результатов в короткие сроки практически невозможно.

Наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы. Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов. Но в реальности это практически невозможно, — сказал Сырский.

По его мнению, невозможность быстрых результатов контрнаступления ВСУ вызвана плотной заминированностью полей. На ситуацию также влияет большое число опорных пунктов Вооруженных сил России. Однако Сырский считает, что украинская армия имеет преимущество из-за единства военного руководства.

Ранее американский конгрессмен Майкл Маккол порассуждал о причинах неудач ВСУ на поле боя. По его словам, украинская армия не может вести успешное контрнаступление без артиллерийских систем и поддержки с воздуха. Американская администрация слишком затянула с поставками F-16 на Украину, добавил он.

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери украинской армии с начала контрнаступления. По словам главы ведомства, в общей сложности ВСУ лишились более 26 тысяч солдат. Помимо этого, они потеряли порядка трех тысяч единиц вооружения.