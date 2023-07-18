Стало известно о провале штурма ВСУ под Красным Лиманом Экс-подполковник ЛНР Марочко заявил об очередном провале штурма ВСУ под Красным Лиманом

Фото: МО Украины

Очередной штурм ВСУ под Красным Лиманом провалился, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВСУ пытались под прикрытием рельефа местности провести наступление, однако были замечены ВС РФ. Он отметил, что наступательную операцию украинских военнослужащих можно назвать «мясным штурмом».

В районе населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики противник силами до роты предпринял атаку наших оборонительных рубежей. Действия наступающих заранее были обречены на провал. <...> Данную наступательную операцию вполне можно отнести к так называемому мясному штурму, — заявил Марочко.

Кроме того, Марочко считает, что украинское командование отдает заведомо неосуществимые боевые распоряжения.

Ранее сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины отступают на Купянском направлении из-за больших потерь среди личного состава. Украинцы оставляют боевые позиции без приказа высшего командования, в связи с чем были начаты служебные разбирательства.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр до этого заявила, что Вооруженные силы России активно наступают на Купянском направлении, а также продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом она подчеркнула, что украинские военнослужащие пытаются удержать свои позиции, расположенные на северных флангах от Артемовска.