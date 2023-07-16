Минобороны Украины сообщило, где атакует армия России Замглавы Минобороны Украины Маляр: ВС России активно атакуют на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы России ведут активное наступление на Купянском направлении и продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском. По ее словам, на вышеупомянутых направлениях идут ожесточенные бои. Она добавила, что на северных флангах от Артемовска украинские военные пытаются удержать свои позиции.

На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, — написала она.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о переходе российских войск в контрнаступление на Краснолиманском направлении в ДНР. Глава военного ведомства уточнил, что Вооруженные силы РФ в рамках контратаки продвинулись на 1,5 километра в глубину и на два километра по фронту.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в свою очередь рассказал, что российским военным удалось взять под контроль участок трассы Чугуев — Старобельск — Меловое на Купянском направлении. По его словам, бойцы ВСУ активно использовали дорогу для переправки оружия и боеприпасов, а также для эвакуации раненых солдат. По его словам, из-за взятия участка трассы Н-26 и плохих погодных условий у ВСУ нарушилась логистика.