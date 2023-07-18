Стало известно об отступлении ВСУ под Купянском Марочко: ВСУ отступают под Купянском из-за больших потерь

Фото: МО Украины

Солдаты Вооруженных сил Украины отступают на Купянском направлении из-за больших потерь среди личного состава, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинцы оставляют боевые позиции без санкции со стороны высшего командования, в связи с чем были начаты служебные разбирательства.

Из-за критических потерь вооруженных формирований Украины и успешных действий ВС РФ северо-восточнее населенного пункта Купянск, украинское командование на местах вынуждено оттягивать свои силы и средства на вторую и третью линию обороны, — рассказал Марочко.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что Вооруженные силы России активно наступают на Купянском направлении, а также продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом она подчеркнула, что украинские военнослужащие пытаются удержать свои позиции, расположенные на северных флангах от Артемовска.

Представители Министерства обороны России ранее сообщили о ликвидации нескольких подразделений ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, военные также успешно пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп противника.