ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку в Курской области Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку

Фото: t.me/gubernator_46

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку Глушковского района. По его словам, было зафиксировано четыре прилета. Два дома получили повреждения.

Сегодня утром со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксировано четыре прилёта. Повреждения получили два домовладения, — написал Старовойт.

Старовойт также отметил, что в результате попадания снаряда произошел пожар на территории машинно-тракторного двора ООО «Победа», который вскоре был потушен.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Горьковский в Грайворонском городском округе. По его словам, никто не пострадал, осколками были повреждены три частных дома и линия газоснабжения. До этого он заявлял о гибели мирной жительницы в городе Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, при обстреле были повреждены торговый павильон и два автомобиля, на месте работали оперативные службы.

15 июля под обстрел ВСУ также попали хутор Мухин и село Вязовое в Белгородской области. Гладков сообщал, что среди мирных жителей в обоих населенных пунктах никто не пострадал, при этом в Мухине повреждения получил один частный дом, а в Вязовом были посечены фасад и заграждение местного сельхозпредприятия.