Стало известно о готовящейся эвакуации из-за пожара на полигоне в Крыму Аксенов: 2 тысячи жителей могут эвакуировать с территорий в районе горящего полигона в Крыму

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

С территорий, прилегающих к загоревшемуся полигону в Кировском районе Крыма, планируется временная эвакуация местных жителей, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, из этой зоны могут быть вывезены порядка 2 тысяч человек.

Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек, — написал Аксенов.

В настоящее время развернут оперативный штаб, профильные службы находятся на месте происшествия, подчеркнул глава Крыма. Также он призвал граждан доверять только проверенным источникам информации.

Из-за пожара оказалась перекрыта трасса «Таврида». Сейчас машины перенаправляются в объезд перекрытого участка, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. Водители могут проехать по районам Первомайского и Старого Крыма. Движение по региональным маршрутам осуществляется по дороге Белогорск — Феодосия. Железнодорожный транспорт и паромная переправа в Крыму работают в обычном режиме.